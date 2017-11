Louis Tomilson presenta este viernes su nuevo sencillo “I Miss You”

A través de las redes sociales anunció también que la canción la presentará al día siguiente en la final The X Factor.

La canción está basada sobre la pérdida de su madre y adicionalmente comentó sobre el duro momento cuando tuvo que actuar durante un programa señalando que este fue el momento más dificil de su carrera.

Early morning .... Una publicación compartida por Louis Tomlinson (@louist91) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 6:41 PST

“Creo que en general, hacer 'The X-Factor' con la canción de Steve Aoki fue el momento más difícil, pero también extrañamente el más gratificante. Definitivamente sentí que no podía hacerlo, y luego Definitivamente sentí el apoyo de todos los que me rodean, los amigos y la familia”.