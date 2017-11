Rita Ora rememora su ingreso hospitalario a causa del 'agotamiento extremo'

Puede que la cantante Rita Ora haya venido demostrando en las últimas semanas que está en plena forma y, sobre todo, que está decidida a volver a la primera línea de la actualidad musical con las nuevas canciones que ha venido presentando en diferentes programas de televisión y entregas de premios.

Sin embargo, ha sido ella misma la que ha querido aprovechar tan buena coyuntura para echar la vista atrás por un momento y recordar que, hace solo un año, se encontraba en una situación y en un escenario completamente diferentes: postrada en una cama de hospital y prácticamente sin poder moverse al no tener la fuerza suficiente para hacerlo.

"Sinceramente, no sabía que de verdad existía el agotamiento extremo hasta que lo experimenté personalmente. La extenuación es real y existe. De hecho, llegué a estar tan cansada que acabé en una cama de hospital. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que debía parar, me dije: 'Vale, necesito relajarme un poco".

Cierto es también que en 2016 la estrella de la música vivió uno de sus momentos más bajos de popularidad tras cancelarse el lanzamiento del que sería su segundo trabajo discográfico y verse obligada a rehacer de nuevo el disco, ya que no contaba con el permiso del DJ Calvin Harris, su expareja y productor de la mayoría de las canciones, para publicarlas bajo su nombre.

Afortunadamente para ella y para sus seguidores, Rita Ora ha resucitado como el Ave Fénix y, además de volver a copar las listas de éxitos británicas con 'Your Song', ha recuperado tanto la estabilidad personal como la sentimental. Tanto es así, que desde hace semanas se especula con la posibilidad de que se haya embarcado en un bonito romance con Tyrone Wood y, solo unos días atrás, ella misma revelaba que había decidido congelar sus óvulos para asegurarse un futuro como madre.

"En breve cumpliré 27, y ya había pensado en tener hijos cuando tenía veintipocos años. Puede que sea porque soy hipocondríaca, pero siempre he querido una familia grande y mi médico me aconsejó que lo mejor sería congelar mis óvulos a esas edad. Es el médico de toda mi familia desde hace mucho tiempo y me explicó que en ese momento estaba sana y era el más oportuno, entonces por qué no guardarlos y así no tendría que darle más vueltas".