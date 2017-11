La transformación física de Meghan Trainor

Con su primer sencillo 'All About That Bass', Meghan Traidor consiguió presentarse por todo lo alto en la escena musical gracias a su pegadizo ritmo y a su reivindicativa letra, en la que cantaba "cada centímetro tuyo es perfecto / desde los tobillos a la cabeza" para reivindicar un ideal de belleza más realista. En su caso, predicaba además con el ejemplo enfundándose unos ajustados y coloridos atuendos de estilo preppy que marcaron tendencia.

Thank you @lorienmeillon @bomanesalon 💖💇🏼😘 Una publicación compartida de Meghan Trainor (@meghan_trainor) el 30 de Ago de 2017 a la(s) 10:31 PDT

Sin embargo, la curvilínea silueta de la cantante ha experimentado un notable cambio en los últimos meses, de cara a su debut como miembro del jurado en el concurso de la Fox 'The Four: Battle for Stardom', que ella ha mostrado orgullosa en la última semana a través de su cuenta de Instagram.

El detonante de esta transformación ha sido la ilusionante relación sentimental que inició hace poco más de un año con el actor Daryl Sabara, quien se ha convertido en su principal compañero de gimnasio y animador particular.

"Entreno muy duro. He estado trabajando en mi salud con mi novio, y sí, hemos estado comiendo más sano y haciendo deporte a diario"

El intérprete no solo se ha convertido en uno de los principales pilares de la artista de 23 años en el terreno personal, también ha jugado un papel muy importante en su carrera profesional acompañándola en sus giras y asesorándola en su salto a la pequeña pantalla.

"Gracias por apoyarme en esta nueva y loca aventura. Tú y solo tú eres el amor de mi vida"

Desde que Daryl se cruzara en su camino, la estrella de la música ha abrazado una imagen más adulta y sensual fruto de la renovada confianza en sí misma que siente gracias al apoyo de su pareja.

"Nunca antes me había sentido sexy cuando estaba con chicos. Nadie me había expresado en voz alta en la cama lo mucho que les gustaba mi cuerpo hasta que conocí a Daryl. Está obsesionado con él, con cada centímetro. Y eso me ha hecho ganar en confianza, mucho más de lo que consiguió '[All About That] Bass'. Es el mejor, estamos en las nubes".