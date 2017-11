Robert Pattinson solo tiene 'buenos recuerdos' de la saga 'Crepúsculo'

Aunque tanto Kristen Stewart como él mismo se encargaron hace no demasiado de desvelar los aspectos menos amables -por no decir casi traumáticos- de la fama mundial que les reportó su paso por una de las series de películas más exitosas y queridas por el público juvenil, la saga 'Crepúsculo', ahora el actor Robert Pattinson no ha dudado en sacar a relucir, con la nueva perspectiva que le ha brindado el paso del tiempo, la sensación de gratitud que le invade cada vez que rememora el sinfín de experiencias que le proporcionaron los filmes que hicieron de él toda una estrella.

"Todos los recuerdos que tengo de ello son maravillosos, y creo que esa sensación se intensifica a medida que te vas alejando de esa etapa. Quiero decir, es una manera mágica de vivir tu etapa de los 20 años, una auténtica locura que en realidad aún no he llegado a procesar. Sinceramente, siempre pensé que me costaría pasar página y que sufriría algún tipo de crisis psicológica, pero lo cierto es que miro atrás y me doy cuenta de lo genial que ha sido", ha reflexionado el intérprete en conversación con el portal E! News.

El optimismo que destila ahora el guapo artista al pronunciarse sobre ese período de su vida, en el que tuvo que aprender a lidiar con un intenso escrutinio público que le llevaba -al igual que a Kristen, con quien en esos momentos mantenía una relación sentimental- a ser perseguido diariamente por los fotógrafos, se explica quizás con su exitosa reconversión en una de las figuras de referencia para el cine independiente, ganándose el respeto de una crítica que anteriormente solía darle la espalda.

Algo parecido le ha venido ocurriendo desde entonces a su expareja y coprotagonista de la saga, quien pasó de ser considerada una intérprete demasiado tímida e inexpresiva a convertirse en una de las celebridades más combativas e interesantes de la actual escena interpretativa, todo ello tras revelar públicamente su bisexualidad, despojarse de su melena morena y teñirse el pelo de rubio platino, dejarse ver con total tranquilidad de la mano de su actual novia, la modelo Stella Maxwell, y, sí, también aparecer en cintas de calidad como 'Still Alice', protagonizada por la oscarizada Julianne Moore.

"Todos los papeles que he interpretado me han ayudado a crecer como persona y de alguna forma han forjado mi personalidad. Sé que desde el punto de vista de alguien de fuera puede parecer extraño, pero me siento muy afortunada de haber vivido esa experiencia ['Crepúsculo'] y de haber invertido tanto en ella. Es parte de lo que soy a día de hoy como persona", explicaba la artista en una entrevista reciente.