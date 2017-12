U2 Presenta su nuevo álbum "Songs Of Experience"

Songs of Experience, el álbum de estudio número 14 de la agrupación Irlandesa U2, grabado en Dublin, New York y Los Ángeles y producido por: Willam Blake, Jacknife Lee, Ryan Tedder y Steve Lillywhite ya está disponible en todas las plataformas. Este álbum consolida el 2017 como uno de los años más exitosos en la carrera de la agrupación después de que The Joshua Tree 30 Anniversary Tour lograra consolidarse como una de las Giras más exitosas de este año.

El nuevo sencillo titulado ‘Get Out Of Your Own Way’ ya está disponible en plataformas digitales, al igual que su primer corte “You’re The Best Thing About Me” lanzado el 6 de septiembre y “The Blackout” tema con el cual anunciaron el lanzamiento de Songs of Experience.

Songs of Experience terminado a principios de este año, cuenta con una temática influenciada por el consejo que Brendan Kennelly le dio a Bono, “… escríbelo como si estuvieras muerto”. El resultado es una colección de canciones representadas en íntimas cartas para los lugares y personas cercanas al corazón del cantante: familia, amigos, fans y obviamente él.

El álbum contiene una portada de Anton Corbijn con los hijos de algunos miembros de la banda, Eli Hewson y Sian