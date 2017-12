Pink también apuesta por la neutralidad de género para educar a sus hijos

En la era de las redes sociales, la combinación de celebridades y cómo educan a sus retoños ha demostrado ser un cóctel explosivo y que siempre consigue dar mucho de qué hablar: desde los métodos que eligen para pasearlos -cochecito, sillita o mochila portabebés- hasta los colegios a los que les envían o los valores que les inculcan, todo es susceptible de dar pie a una nueva polémica.

Aunque Pink debe ser consciente de esta realidad -sin ir más lejos, su compañera Paloma Faith acaparó un sinfín de titulares hace semanas por revelar que criaba a su retoño en base a un género neutral-, la siempre irreverente cantante ha explicado que en su familia tampoco se rigen por los estereotipos asociados a las concepciones tradicionales de la sexualidad o de lo masculino y femenino.

"En nuestra casa estamos muy libres de etiquetas. La semana pasada Willow me dijo que se va a casar con una mujer afroamericana. Le dije: 'Me parece perfecto, ¿me podrás enseñar cómo preparar comida africana?'. Y ella me contestó: 'Claro que sí, mamá, y además vamos a vivir contigo mientras preparan nuestra casa'. No me lo podía creer, pensé: '¿Quién eres tú? Y de todas maneras, ¿quién va a pagar por todo eso?'", ha explicado divertida la artista al suplemento The Sunday People.

Los esfuerzos de la estrella de la música por ampliar las miras de sus hijos -Willow (6) y Jameson (11 meses)- no se limita solo a su hogar, ya que también se extiende al centro educativo que ha elegido para la mayor.

"Estaba en el colegio y me fije en que el baño de preescolar que estaba en el patio decía: 'Género neutro -para todos', y tenía dibujo un montón de símbolos. Le saqué una foto y la publiqué junto al título: 'Progreso'. Me pareció maravilloso, me encantan que se esté incluyendo a los niños en esa conversación", celebra.