Así se defiende Rihanna a los que la critican por no contratar transexuales

Rihanna sigue adelante con su marca de belleza que ha tenido una gran aceptación entre todo tipo de mujeres, no obstante tras lanzar una campaña recientemente en donde se prometen bondades para cualquier tipo de piel utilizando hombres y mujeres de distintas razas, la cantante fue criticada por algo específico.

En redes muchos le preguntaron de forma cruda sobre sus razones para no incluír mujeres transgénero en dicha campaña de "Fenty Beauty", ante esta lluvia de comentarios la intérprete de Barbados respondió con determinación.

"He tenido el placer de trabajar con mujeres trans con mucho talento a lo largo de los años, ¡pero no voy por ahí haciendo casting trans!"..."Al igual que no hago casting de mujeres heterosexuales. Yo respeto a todas las mujeres. Si son trans o no, no es de mi incumbencia", escribió de forma concreta.

Además expresó que no cree justo que se utilicen mujeres trans para fines con objetivos comerciales:

"No creo que sea justo que una mujer trans u hombre sea utilizada como una conveniente herramienta de marketing. Veo que las empresas le hacen esto con demasiada frecuencia a las mujeres trans y negras por igual. ¡Siempre hay un solo lugar en la campaña para la chica/chico así 'nos vemos locos y diversos'! ¡Es triste!", apuntó.