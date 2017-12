Ruby Rose defiende orgullosa su acné

En vista de todos los métodos que existen en la actualidad para disimular aquellos defectos que deseamos esconder -filtros, photoshop o un maquillaje bien aplicado-, resulta sorprendente que la actriz y modelo Ruby Rose haya decidido salir a la palestra para defender el brote de acné que padece desde hace unas semanas.

No contenta con explicar los motivos que han desencadenado este puntual problema dermatológico,la guapa australiana también ha compartido con sus seguidores un par de selfies en la sección Stories de su cuenta de Instagram -y que por tanto desaparecerán en unas horas- en los que se aprecian las cicatrices y granos que tiene en la mejilla derecha.

"Sí, es un horror... para mí. No veo por qué tendría que molestar a otros. Pero soy humana, y estas cosas pasan. Un lado de mi rostro está perfecto y el otro es un desastre. El dermatólogo me ha dicho que tiene que ver con todas las entrevistas telefónicas que he hecho para 'Pitch Perfect 3' y las bacterias que hay en los teléfonos, y también con las fundas de las almohadas de los hoteles (lo cual ya sabía). Este acné me pertenece a mí, y a nadie más que a mí, y no hay de qué por él", aseguró junto a las instantáneas.

Esta no es ni por asomo la primera vez que la intérprete se ve obligada a lidiar con críticas acerca de su aspecto físico, ya que su delgada silueta también ha dado mucho de qué hablar durante la promoción de su última película. En respuesta, ella recurrió una vez más a la esfera virtual para demostrar que sigue una dieta saludable y que le proporciona toda la energía que necesita.

"Para los que ridiculizan mi cuerpo; que sepáis que esta mañana he hecho un entrenamiento magnífico, gracias por preguntar, y ahora me voy a comer una hamburguesa vegetariana porque por qué no", apuntaba junto a una imagen de su cincelado abdomen.