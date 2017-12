Esta es la doble de Beyonce que es furor en redes sociales

Desde que la cantante y esposa de Jay z llegó a la fama con su grupo musical “Destiny’s Child”, Brittanny no ha dejado de ser asediada por la gente que quiere una foto junto a ella.

Se parece tanto a Beyoncé que muchos paparazzis le toman fotos en la calle pensando que es la cantante, también la han perseguido y es víctima de un sin fin de bromas.

Confesó que no le gusta ser igual a ella, ya que le dicen que es bella pero por su parecido a la famosa interprete, más no por ser ella misma, al parecer no solo es fisicamente parecida si no también tiene dotes de baile y canto.

Juzguen ustedes mismos.