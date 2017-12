El atrevido vestido de Selena Gómez que todos comentan en redes

Selena Gómez sigue adelante con su vida y parece que la artista ha dejdo atrásmuchas cosas que ahora se notan con un nuevo estilo, desde su nuevo look hasta sus nuevos y atrevidos atuendos.

La celebridad más seguida en redes sociales con cerca de 130 millones de followers, impacta ahora con un atuendo que gracias a las luces de las cámaras dejaron ver de más.

La ahora novia de Justin Bieber, parece no usar brasier lo que dejó al aire sus senos en una foto que ya muchos comentan, pues no es la primera vez que la cantante pop aparece sin sujetador, pues con su ex pareja también había pasado lo mismo.