Ed sheeran es el rey de las reproducciones en Spotify

El cantante británico ha superado los 6.300 Millones de reproducciones, en la cual la plataforma lo destaca como el artista más escuchado del 2017, superando así al cantante Drake.

@marksurridge Una publicación compartida por Ed Sheeran (@teddysphotos) el 24 de Nov de 2017 a la(s) 7:19 PST

Además al británico le sigue Drake, The weeknd, Kendrick Lamar y The Chainsmokers, aunque no ocupa los primero lugares la cantante Rihanna es la mujer más escuchada en esta plataforma.