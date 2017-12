Conoce los éxitos de la música más vistos en YouTube en el 2017

YouTube como siempre es una de las plataformas que más y mejor mide cuáles fueron los videos exitosos año tras año.

Pues precisamente se han dado a conocer los más vistos de este año de esta plataforma que ya casi termina y de seguro no te sorprenderán pues todos fueron un fenómeno en su momento, comenzamos:

1. DES-PA-CI-TO (Luis Fonsi ft Daddy Yankee)

No es un secreto que este clip tenía que ocupar la casilla número 1 pues logró batir el récord del video más visto en la historia de YouTube superando el "Gangnam Style" de PSY en un periodo aproximado de 204 días de su lanzamiento, según la BBC.

Esre hit del boricua Luis Fonsi en compañía del artista urbano Daddy Yankee ya suma cerca de 4.400 millones de visitas y sigue creciendo esa cifra minuto a minuto.

2. SHAPE OF YOU (Ed Sheeran)

El artista británico ha dejado una marca considerable en su música alcanzando con este clip las 2.500 millones de reproducciones, cerrando así un año exitoso en donde giró por todo el mundo.

3. MI GENTE (J Balvin)

El tercer puesto se lo lleva un colombiano, el paisa J Balvin quien a pesar de no haberle competido en todo a Fonsi con "Despacito", sí logró hacer viral una canción original del rapero Willy William. El video de este fenómeno en internet ha sido visto por cerca de 1.400 millones de personas en todo el mundo.

4. FELICES LOS 4 (Maluma)

Pisándole los talones a su compatriota, el artista urbano Maluma ocupa la cuarta casilla con esta polémica canción que ya alcanza en Youtube las mil millones de reproducciones.

5. THAT'S WHAT I LIKE (Bruno Mars)

El estadounidense, que recientemente pisó suelo colombiano, llega a la 5 posición sobrepasando también las mil millones de visitas con su canción "That's what I like", esta misma fue la segunda más vista en su propio canal.

Otras canciones que se destacan en el listado revelado por la BBC, son "Swalla" de Jason Derulo (Más de 900 mil millones de visitas) y " I'm the One" de Dj Khaled (Más de 870 mil millones de visitas).