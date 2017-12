Chloë Grace Moretz quiso 'desaparecer del mundo' tras su ruptura con Brooklyn Beckham

Pese a que Chloë Grace Moretz era ya una actriz reconocida en la industria -gracias a su trabajo en 'La invención de Hugo' a las órdenes de Martin Scorsese o en la aplaudida 'Kick Ass'- cuando conoció al primogénito de David y Victoria Beckham, no cabe duda de que su popularidad se disparó a nivel internacional una vez comenzaron a relacionarla con el joven Brooklyn.

Por esa misma razón, el final de su noviazgo -que todo sea dicho, han dejado y retomado en varias ocasiones- le resultó aún más complicado de superar debido al escrutinio constante al que era sometida.

"He tenido un año muy duro y no voy a ocultarlo. Tuve que lidiar con un nuevo nivel de fama mientras seguía creciendo; estaba saliendo de una relación y todo ello era demasiado público. Lo único que quería hacer era esconder", ha reconocido la intérprete en una entrevista al suplemento Stellar.

#XBoxOneX Una publicación compartida por Chloe Grace Moretz (@chloegmoretz) el 6 de Nov de 2017 a la(s) 7:27 PST

Afortunadamente, la joven contaba con el apoyo incondicional de su familia y de su hermano mayor y mánager, Trevor, para hacerle comprender que 'desaparecer' de la faz de la tierra no era una opción.

"Fueron ellos los que me dijeron que no pasaba nada porque me sintiera así, pero no puedes hacerlo. 'Eres dueña de ti misma, y vas a tener que lidiar con este tipo de cosas', eso fue lo que me dijeron. Tenía la sensación de que todo se estaba derrumbando a mi alrededor, como si mi cabeza y mi corazón no estuviera conectados", admite.

Por otra parte, a Chloë no le cabe ninguna duda de que ha tomado la decisión correcta al dar una nueva oportunidad a su historia de amor con Brooklyn ahora que el joven residen más cerca de ella, en Nueva York, tras abandonar su hogar familiar en Inglaterra para continuar con sus estudios.