Niall Horan se ofrece a colaborar con Justin Bieber

Los incendios que están arrasando desde hace días parte de California ha obligado a desalojar a centenares de personas muchas de las cuales han perdido sus viviendas y la gran parte de sus pertenencias entre las llamas.

Como vecino de Los Ángeles, la ciudad en la que ha fijado su residencia desde que arrancara su carrera como solista, Niall Horan ha sido testigo en primera persona de esa tragedia humana, por lo que en cuanto su compañero Justin Bieber concrete la idea que está desarrollando para ayudar a los afectados por los fuegos, él estaría más que dispuesto a despejar su agenda y sumarse a cualquier iniciativa que le proponga.

"Los dos vivimos en Los Ángeles y la verdad es que mi casa no está lejos del lugar donde se mantienen activos esos fuegos; es terrible. Trescientas o cuatrocientas casas han sido ya destruidas y esa gente está viviendo ahora entre escombros, así que claro que pensé en ello cuando Justin publicó ese vídeo pidiendo ayuda. Y si está organizando algo, un sencillo de colaboración, por supuesto que me uniría. Me encantaría echar una mano si necesitara ayuda"

Ha asegurado con entusiasmo el antiguo componente de One Direction en conversación con el Mirror Online.

Este fin de semana, el intérprete de 'Sorry' echó mano de sus redes sociales para anunciar que estaba "hablando" con las personas pertinentes para "poner en marcha una solución", con la esperanza de ayudar a las comunidades mas afectadas "recaudando fondos o de cualquier otra manera".

"Voy a ponerme a ello y mientras tanto, todas las familias y personas que están sufriendo, saben que todo va a salir bien"

Concluía la estrella en su grabación.

Su llamamiento no tardó en ser respondido por muchos de sus amigos y conocidos más famosos, entre ellos el propio Niall, que utilizaron la sección de comentarios para poner enteramente a su disposición.

"Eres un buen hombre. Avísame si necesitas ayuda"

Le aseguraba el irlandés.

"Vamos a hacerlo, colega"

Añadía el modelo y actor Patrick Schwarzenegger, hijo del ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger.