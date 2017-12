Ed Sheeran también tiene su 'lado oscuro'

Aunque el cantante Ed Sheeran ha hecho de su contagioso optimismo y del romanticismo que proyecta a través de sus canciones dos de sus principales señas de identidad, lo cierto es que el pelirrojo intérprete asegura ahora que, al igual que el resto de los mortales, también cuenta con un sinfín de defectos e incluso un "lado oscuro" que jamás ha tratado de ocultar a sus seguidores.

"Nunca he tratado de alardear de algo que no forma parte de mí y, de hecho, siempre he sido muy abierto a la hora de mostrarme tal como soy. Reconozco que a veces me he compartido como un auténtico idiota y de eso va mi canción 'Happier'. En ella le digo a la otra persona que se busque a alguien mejor porque yo no soy perfecto: tengo muchas caras y también un lado oscuro".

In the mood of the mooj Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 6 de Dic de 2017 a la(s) 3:33 PST

Esa transparencia con la que se expresa el artista inglés sobre lo complejo de su personalidad es exactamente la misma que exhibió hace unos días al valorar la falta de nominaciones de su disco 'Divide' de cara a la próxima edición de los premios Grammy, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar dentro de un mes en Los Ángeles.

"Pues sinceramente, tampoco es que me vaya a morir, porque eso no significa que no vaya a recibir una nueva candidatura en algún momento del futuro. Ya he estado nominado dos veces y ese es todo el reconocimiento que necesito. La verdad es que tengo muchas razones por las que sentirme agradecido este año. Soy miembro de la Orden del Imperio Británico y tengo números uno en Spotify y en Billboard. Tengo un sinfín de cosas que compensan esta situación".

@marksurridge Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 3 de Dic de 2017 a la(s) 10:24 PST

Aseguraba a la revista Billboard haciendo gala de su deportividad y, al mismo tiempo, presumiendo de su dilatado palmarés.