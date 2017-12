Top Charts 2017

El año 2017 fue grande para la música en nuestro idioma: el reggaetón, el urbano latino y los ritmos tropicales arrasaron en las pistas de baile, y no sólo de nuestro país. El mundo no se pudo resistir a grandes himnos de la fiesta latina, como "Despacito", "Mi Gente", "Felices los 4" y "Me Rehúso".

De igual manera, el dance y el pop de estrellas estadounidenses siguieron fuertes, entre ellos temas como "Starboy", "Shape of You" y "Passionfruit".

Apple Music

Algunas tendencias que descubrimos:

·Urbano latino y pop son los géneros que dominaron el Top 10.

·Este Top 10 está compuesto en un 70% por artistas locales y 30% internacionales. ¡Arriba los latinos!

·El tema “Despacito” de Luis Fonsi dominó el chart desde su lanzamiento, tanto en su versión original, como el remix de Justin Bieber.

Top álbumes de 2017

· Ed Sheeran - ÷ (Deluxe Edition)

· Cartel de Santa - Viejo Marihuano

· The Weeknd - Starboy

· Maluma - Pretty Boy, Dirty Boy

· J Balvin - Energía

· Bruno Mars - 24K Magic

· Nicky Jam - Fénix

· Alejandro Fernández - Rompiendo Fronteras

· Ariana Grande - Dangerous Woman

· Justin Bieber - Purpose (Deluxe Edition)

· CNCO - Primera Cita

· Twenty one pilots - Blurryface

· Harry Styles - Harry Styles

· Luis Miguel - Grandes Éxitos

· Morat - Sobre El Amor Y Sus Efectos Secundarios

· Shakira - El Dorado

· Miguel Bosé - MTV Unplugged

· Alejandro Fernández - Lo Esencial

· Various Artists - La La Land Original Motion Picture Soundtrack

· Various Artists - Suicide Squad: The Album

Top canciones de 2017:

· Luis Fonsi - Despacito (feat. Daddy Yankee

· Ed Sheeran - Shape of You

· Danny Ocean - Me Rehuso

· Maluma - Felices Los 4

· Shakira - Chantaje (feat. Maluma)

· Ricky Martin - Vente Pa’ Ca (feat. Maluma)

· CNCO - Reggaetón Lento (Bailemos)

· Carlos Vives - La Bicicleta (feat. Shakira)

· Christian Nodal - Adios Amor

· Manuel Turizo - Una Lady Como Tu

· Zion & Lennox - Otra Vez (feat. J Balvin)

· The Chainsmokers - Closer (feat. Halsey)

· Sebastian Yatra - Traicionera

· DJ Snake - Let Me Love You (feat. Justin Bieber)

· Nicky Jam - El Amante

· The Weeknd - Starboy (feat. Daft Punk)

· The Weekend - I Feel It Coming (feat. Daft Punk)

· Luis Fonsi - Despacio (feat. Justin Bieber)

· J Balvin - Mi Gente

· Bruno Mars - 24K Magic

· J Balvin - Safari (feat. Pharrel Williams, BIA & Sky)

· Shakira - Me Enamoré

· Enrique Iglesias - SÚBEME LA RADIO (feat. Descemer Bueno, Zion & Lennox)

· The Chainsmokers - Something Just Like This

· Harry Styles - Sign of the Times