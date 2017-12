Chris Martin y Dakota Johnson: ¿confirman definitivamente su romance?

Los rumores sobre el posible romance entre Chris Martin y la actriz Dakota Johnson comenzaron a circular el pasado mes de octubre, aunque no fue hasta noviembre cuando cobraron credibilidad después de que ella fuera vista en el recital que el líder de Coldplay ofreció en Buenos Aires, en el que no dudó en divertirse y corear los temas del grupo sin importarle la presencia de cientos de cámaras que no tardaron en documentar su presencia en la cita.

Ahora ha salido a la luz una nueva información que parece corroborar que entre el músico y la intérprete de 28 años ha surgido un romance que se estaría afianzando con rapidez, en vista de que el mes pasado también habrían viajado juntos a Israel para acudir a un concierto de Nick Cave. Según un tabloide local, la pareja también habría acudido a cenar junto a la estrella del espectáculo a un restaurante llamado Yam Sheva, en la ciudad costera de Herzliya, en el que sin embargo no hicieron gala de las mismas muestras de cariño que semanas antes se dedicaban en otro local de Los Ángeles.

"Dakota y Chris están saliendo juntos, sin duda. Han tenido la oportunidad de conocerse a fondo, mutuamente, y se sienten muy cómodos juntos. Chris hasta le envía su música para que le dé su opinión. Es mucho más que un coqueteo", asegura una fuente al portal Us Weekly.

La prueba definitiva que vendría a confirmar la seriedad con la que el cantante afronta esta nueva relación reside en su supuesta decisión de hacer las presentaciones oficiales entre Dakota y su exmujer, Gwyneth Paltrow.

Desde que el matrimonio se separara en 2014, ambos han seguido manteniendo un estrecho contacto marcado por la cordialidad que ha llevado a la oscarizada actriz a reunir al padre de sus dos hijos y a su actual pareja, Brad Falchuk, en varias ocasiones, la última de ellas hace tan solo unas semanas.