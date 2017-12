Ed Sheeran cambia a Beyoncé por Andrea Bocelli para la nueva versión orquestal de 'Perfect'

A diferencia de lo que ocurrió con los tres primeros sencillos de su álbum 'Divide', 'Castle on the Hill', 'Shape of You' y 'Galway Girl', el cantante Ed Sheeran parece estar decidido a alargar lo máximo posible el éxito y la vigencia de su no menos aclamado cuarto corte, el tema 'Perfect', con un segundo remix de la canción que, en lugar de contar con la enérgica voz de Beyoncé, tiene en este caso como coprotagonista al tenor italiano Andrea Bocelli.

La nueva pareja artística ha querido dar a conocer la noticia a través de sus respectivos perfiles en redes sociales, explicando además que esta nueva versión se verá definida por unos arreglos orquestales que, a buen seguro, dotarán al exitoso tema de una sensibilidad y sofisticación adicionales a la que aporta ya de por sí la poderosa voz del artista transalpino.

"Estamos muy contentos de poder anunciar el lanzamiento de una versión orquestal de 'Perfect', escrita por Ed Sheeran e interpretada a dúo con Andrea Bocelli. Saldrá este próximo viernes"

En la publicación de Instagram con la que ha querido compartir tan importante anuncio con sus seguidores, el pelirrojo intérprete también ha desvelado que el sencillo ha sido producido por su hermano Matt y que, a pesar de no hablarlo con fluidez, no ha querido desaprovechar la oportunidad de cantar algunos versos en italiano.

"La versión orquestal de 'Perfect', con el maravilloso Andrea Bocelli, sale este mismo viernes. Producida y orquestada por mi súper talentoso hermano Matt, este es mi pequeño regalo para estas Navidades. Espero que os guste tanto como a mí. También canto un poco en italiano, lo que ha sido muy divertido"

A la espera de que este remix tan particular de 'Perfect' llegue a las tiendas virtuales y a los servicios de streaming, Ed Sheeran podrá seguir saboreando el último número uno que se ha marcado en las listas de éxitos de su Reino Unido natal, gracias a la citada canción y, por supuesto, a la inestimable colaboración de la gran Beyoncé: un primer puesto que, al menos de momento, no se ve amenazado ni por la presencia de su amiga Taylor Swift.