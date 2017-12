G-Eazy y Halsey se unen para lanzar "Him & I"

El rapero y productor multi-platino, G-Eazy gema del pop alternativo Halsey, lanzan la canción y videoclip de su comentado dueto Him & I, el track que está disponible en todo el mundo, explica los infortunios de dos amantes.

El dúo interpretó “Him & I” por primera vez juntos en televisión en el programa Jimmy Kimmel Live! y también lo hará en Good Morning America el 19 de diciembre.

La canción producida por The Futuristics, aparece en el anticipado álbum de G-Eazy, The Beautiful & Damned, que estará disponible el 15 de diciembre en todas partes a través de BPG/RVG/RCA Records.

La canción principal del álbum, “No Limit” feat. A$AP Rocky y Caradi B, ocupa actualmente el #1 en Urban and Rhythm radio, se ha escuchado cerca de 70 millones de veces en Spotify y está en el listado de los Top 200 de Spotify de Estados Unidos. Además, el personal álbum doble de 20 canciones cuenta con invitados especiales como Kehlani, E-40, Charlie Puth, Anna of The North y más, y ya está disponible para pre-orden. En el último mes, G-Eazy también ha publicado canciones adicionales del disco, como, “The Beautiful & Damned”, “The Plan” y “Summer In December”.

