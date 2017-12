Selena Gomez demuestra que sigue siendo 'bff' de Taylor Swift

Los últimos rumores en torno a Selena Gomez y Taylor Swift, dos de las celebridades que más interés generan a nivel internacional tanto en conjunto como por separado, apuntaban a que su antigua amistad se había ido enfriando con el paso del tiempo, una teoría que parecía respaldada por el hecho de que la primera nunca asistiera a las reuniones de la 'squad' de la segunda y de que no existan imágenes recientes de las dos juntas.

Sin embargo, la antigua estrella Disney acaba de demostrar que la de Nashville sigue siendo una de las personas más importantes de su vida con motivo del 28 cumpleaños de esta, que celebra hoy jueves. Al igual que solían hacer en los viejos tiempos, Selena ha echado mano de sus redes sociales para dedicarle una emotiva felicitación en la que destaca tanto su talento artístico como su lealtad a nivel personal.

"Estoy tan contenta de que llegaras a este mundo... Tú eres capaz de poner en palabras todos esos pensamientos que algunos no son capaces de articular (¡como yo!). Gracias por darle a este mundo una voz auténtica e inspiradora. Desearía que muchos más supieran lo grande que es en realidad tu corazón, lo valiente, feroz y lo lleno de luz que está. Me alegro de que proyectes todo eso. Te quiero Taylor" Así se expresaba Selena en sus redes.

Selena y Taylor fueron las artífices de esa pandilla de amigas guapas y famosas que la cantante de 'Shake It Off' ha convertido en un fenómeno mediático. Fueron ellas dos quienes comenzaron a posar juntas en las alfombras rojas y la guapa morena incluso protagonizó junto a la rubia y muchas de sus amiguísimas el videoclip del tema 'Bad Blood', aunque a partir de ese momento prefirió distanciarse de esa 'squad' que ha sido criticada por existir solamente para ensalzar la figura de Taylor y por estar compuesta exclusivamente por chicas blancas y con unas medidas de pasarela; no por nada muchas de sus integrantes son modelos.

Sin embargo, ambas han sostenido siempre que sienten un gran cariño y un respeto mutuo que les lleva a apoyarse incondicionalmente incluso en los momentos más complicados.

"Puedo contar con los dedos de una mano las personas a las que puedo llamar y saber que estarán ahí para mí. Taylor es una persona maravillosa. Cuando rompí con mi primer novio y estaba destrozada, ella se subió a un avión para volar hasta donde estaba con galletas caseras y un montón de comida basura"

Explicaba allá por 2015 Selena.