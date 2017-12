Lenny Kravitz sigue soltero y esperando a la mujer perfecta

Aunque a sus 50 años al roquero Lenny Kravitz siguen sin faltarle candidatas dispuestas a seducirle y conquistar su corazón, por el momento continúa soltero y a la espera de que aparezca esa persona especial con la que se vea compartiendo el resto de sus días.

"He estado con gente que ni siquiera te imaginarías", confiesa en una entrevista a la revista The Journal, en la que insiste en que por el momento no hay nadie especial en su vida. "A mí me gusta ser discreto, la verdad, pero durante los últimos meses he estado muy, muy soltero. Y pienso seguir así. Ha habido personas de manera temporal; han sido grandes amores, me han ayudado a crecer, pero sigo esperando a que llegue 'esa persona'. Estoy esperando a mi alma gemela, a la que será mi esposa".

A la hora de juzgar si una relación está llamada a durar en el tiempo, el cantante siempre recurren a su hija Zoë, quien a su parecer posee una capacidad mucho mejor que la suya para juzgar a los demás.

"Lo cierto es que ella es muy dura. Si alguien no le parece adecuado, te lo hará saber. De hecho, se lo hará saber a todo el mundo. Lo más maravilloso de Zoë es que es muy sincera, no hay una pizca de falsedad en ella. Y cree que necesito encontrar a alguien que sea mi igual, aunque no sepa qué quiere decir exactamente con eso. Que sea una mujer creativa suele tener mucho que ver en ese sentido", apunta.

Por otra parte, Kravitz duda mucho que algún día vuelva a protagonizar una historia de amor como la que tuvo con su exmujer Lisa Bonet, con quien contrajo matrimonio en 1987, un año antes del nacimiento de su única hija en común.