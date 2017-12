Aaron Carter quiere adoptar un niño

Ahora que Aaron Carter se encuentra en el buen camino para recuperarse de la adicción a los calmantes que le llevó a ingresar en rehabilitación a principios de octubre y ha comenzado a mejorar "su estado de salud en general", el cantante siente que ha llegado el momento de mirar de nuevo hacia el futuro y comenzar a hacer planes.

En ese sentido, la antigua estrella juvenil (que a principios de este año hizo pública su bisexualidad) tiene claro que la paternidad se encuentra entre sus metas a largo plazo a pesar de que por el momento siga soltero y sin compromiso.

"Estaba pensando en adoptar. Quiero tener niños, sin duda. Mi objetivo final es ser padre"

Ha confesado en una entrevista a la revista Us Weekly, aunque dejando claro que antes tendría que encontrar a la persona perfecta con la que compartir su vida.

"Cuando cumplí los 30 me dije: 'De acuerdo, ahora sé que mi propósito es tener un hijo, pero no solo eso, también tener a mi lado a una mujer o un hombre, porque nosotros también podemos tener niños juntos. Pero tendría que tratarse de alguien muy especial. Yo ya tengo 30 años y, a mi edad, mi padre ya estaba teniendo niños, así que más me vale darme prisa".

En su caso, el artista espera saber enfrentarse a todos los contratiempos que se presenten en su camino con la misma entereza con la que afrontaron sus propios padres algunos de sus momentos más duros como familia, entre los que se incluye la muerte de su hermana Leslie, quien falleció en 2012 a consecuencia de una sobredosis mortal de medicamentos.