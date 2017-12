David Guetta ya ha elegido la canción que sonará en su funeral

A lo largo de su carrera, el DJ David Guetta ha creado algunos de los himnos más bailados en las discotecas de todo el mundo, pero solo uno de los que componen su extensa lista de éxitos guarda un significado lo bastante importante para él como para que suene en su funeral.

El elegido es nada más y nada menos que 'I Gotta Feeling', el tema que produjo en 2009 para el grupo The Black Eyed Peas como una oda a la expectación que se genera antes de arrancar una buena noche de fiesta y desenfreno. Así lo ha confesado el músico durante una entrevista al periódico The Guardian, durante la que eligió ese single -sin pensárselo dos veces- como el perfecto para que escucharan sus familiares y seres queridos mientras se enfrenten al duro trago de darle el último adiós, esperemos que en un futuro muy lejano.

@papermagazine photo shoot Una publicación compartida por David Guetta (@davidguetta) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 1:32 PDT

Esa canción en concreto guarda un significado muy especial para Guetta, ya que la considera el hito que marcó un antes y un después en su trayectoria, convirtiéndole en el respetado DJ que es a día de hoy. De hecho, en su escala particular de la felicidad, únicamente el nacimiento de su primer hijo se equipara a las alegrías que le ha proporcionado dicho single.

Esta predilección hacia un tema en concreto cobra aún más significado en el caso del artista francés, quien cada vez que estrena nueva música siente que se ha superado a sí mismo y a sus viejos éxitos. Esa seguridad en su talento como compositor supone, sin embargo, un arma de doble filo, debido a que le impide asimilar el fracaso.

"Cada vez que saco un disco, tengo la certeza de que es el mejor que he hecho. Así que cuando uno no funciona como esperaba, me resulta muy doloroso", reconoce en la misma entrevista.