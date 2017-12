El cameo de Ellie Goulding en 'Star Wars' que ni ella consigue encontrar

A estas alturas, tres días después del estreno de la última entrega de 'Star Wars', lo más seguro es que la cantante Ellie Goulding esté deseando haber sabido mantener la boca cerrada hasta cerciorarse de que el cameo que había realizado en el filme se había mantenido una vez terminado el proceso de montaje. Sin embargo, la emoción pareció anteponerse a la prudencia y la famosa rubia fue la primera en alardear de su buena suerte en las redes sociales preguntando a sus seguidores si ya habían conseguido descubrirla entre los cientos de extra y bromeando con la posibilidad de que la hubieran 'eliminado'.

"¿Alguien ha visto ya la última de Star Wars y ha visto a alguien que se parezca a mí en ella? Va a ser muy incómodo si me han eliminado"

Finalmente ese parece haber sido el caso, ya que muchos de sus fans que ya habían acudido a los cines a 'Los Últimos Jedi' no tardaron en preguntarle si estaba bromeando o si de verdad había podido participar en la esperadísima cinta en vista de que no conseguían localizarla en la película, a lo que ella respondió asegurando que no solo había conseguido un pequeñísimo papel, sino que también había actuado en la fiesta final que organizó todo el reparto tras concluir el rodaje.

"Ha sido una experiencia maravillosa de cualquier manera. Fue genial formar parte del ejército rebelde durante un día"

Apuntó para dejar constancia de que no guardaba ningún rencor al director Rian Johnson por haber eliminado su escena si así lo hizo.

Si se confirma definitivamente que no ha pasado el corte, como todo parecer apuntar, el único consuelo que le queda a la artista es saber que ella no ha sido la única que se ha quedado con ganas de compartir créditos con estrellas de la talla de Mark Hamill. Incluso los príncipes Enrique y Guillermo, quienes hasta se disfrazaron de soldados imperiales para la ocasión, se han quedado sin su momento de gloria por culpa de las limitaciones del metraje. Quienes sí han conseguido aparecer, aunque sea brevemente, en pantalla para pasar a la historia de la saga de ciencia ficción han sido Justin Theroux, Joseph Gordon-Levitt o la modelo Lily Cole entre otros.