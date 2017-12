El cantante Justin Bieber ha recibido una de las escasas buenas noticias que se desprenden de los constantes encontronazos con la justicia que ha venido protagonizando en los últimos años, ya que la cantante Casey Dienel ha decidido finalmente retirar la demanda que interpuso contra el canadiense en 2015 al entender que el exitoso sencillo 'Sorry' no era más que un plagio de su tema 'Ring the Bell'.

Como ha publicado el portal de noticias TMZ citando fuentes judiciales, el equipo legal de la cantautora y compositora estadounidense ya ha facilitado al correspondiente tribunal de California la documentación necesaria para cerrar definitivamente el caso y, en consecuencia, renunciar a la cuantiosa indemnización que reclamaba a Justin y al DJ Skrillex por las supuestas similitudes que, a su juicio, existían entre las dos canciones.

Retiran una demanda por plagio contra Justin Bieber.

De forma más concreta, Casey alegaba que las voces femeninas que contiene 'Sorry' y que constituyen uno de los ganchos que hacen que el sencillo sea tan pegadizo eran exactamente iguales a las del tema que ella lanzó un año antes, en 2014.

Asimismo, la artista argumentaba en su demanda que las melodías de los teclados, los 'riffs' de guitarra, la base de percusión y otros elementos musicales del citado tema eran sospechosamente parecidos a los de 'Ring the Bell', una circunstancia que, según su teoría, descartaba la posibilidad de que se tratara de una mera coincidencia.

Ya sea por un repentino cambio de opinión o ante la impresión de que, tras dos años de litigio, sus posibilidades de convencer al tribunal eran cada vez más escasas, Casey Dienel ha optado finalmente por liberar a Justin Bieber de la única espina que tenía clavada como resultado de sus años más turbulentos, por lo que el canadiense tiene ya vía libre para seguir cultivando esta nueva etapa de rectitud moral y espiritualidad cristiana en la que se encuentra inmerso y, sobre todo, de su renovada relación sentimental con Selena Gomez.