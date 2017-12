Khloé Kardashian vivió con 'nerviosismo' el anuncio de su maternidad

"El gran sueño de mi vida se ha hecho realidad. ¡Vamos a tener un bebé! He estado esperando y preguntándome si ocurriría, pero lo cierto es que Dios tenía un plan para mí desde el principio. Él sabía lo que estaba haciendo, solo tenía que confiar en él y ser paciente. Todavía no me creo que vaya a crear vida"