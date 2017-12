Por esta razón Will Smith no ve los viejos episodios de 'El príncipe de Bel-Air'

Aunque a día de hoy los viejos episodios del 'El príncipe de Bel-Air' siguen emitiéndose en cadenas de todo el mundo, tras alcanzar ese estatus especial del que solo gozan algunos clásicos como 'Pretty Woman', curiosamente su protagonista, el actor Will Smith, evita ver a toda costa las reposiciones de la serie que le dio la fama en la década de los noventa. Lo lógico sería pensar que la ahora estrella de Hollywood prefiere olvidar los estilismos cuestionables que lucía o las expresiones que repetía hasta la saciedad frente a las cámaras, pero en realidad sus motivos son otros de naturaleza más técnica.

"Era mi primer papel y estaba muy, muy concentrado en hacerlo bien, en tener éxito, así que me aprendía todos los guiones: con mis diálogos y los del resto de personajes. Si te fijas con atención en los cuatro o cinco primeros capítulos, me puedes ver pronunciando en silencio las frases de los demás. Es terrible y no soporto verlo", ha confesado la estrella de cine a su paso por el programa 'The Graham Norton Show'.

Pese a que se trata de un perdonable error de novato, lo cierto es que es muy común y suele regresar para atormentar a muchos actores una vez alcanzan el éxito. La británica Emma Watson, sin ir más lejos, ha reconocido en varias ocasiones que le cuesta volver a ver las primeras películas de la franquicia de Harry Potter con las que saltó a la fama precisamente por la misma razón que Will Smith: ella también repetía por lo bajo las frases de sus compañeros de reparto.

Al margen de este detalle, el famoso actor guarda un grato recuerdo de sus años en la sitcom de la NBC y no se lo pensaría dos veces antes de participar en un hipotético reboot, aunque en un nuevo papel.

"A ver, tendría que ser el tío Phil en todo caso, porque ya tengo casi 50 años"

Sin embargo, parece muy poco probable que los personajes de la familia Banks que se ganaron el corazón de los espectadores en los 90 regresen en un futuro cercano a la pequeña pantalla como han hecho otras series clásicas como 'Full House', en ese caso centrando la historia en las niñas ya adultas de la familia. En su momento, DJ Jazzy Jeff (encargado de dar vida al personaje de Jazz y colaborador habitual de Will Smith en la vida real) dio a entender que se había hablado de un posible debut, pero Alfonso Ribeiro (Carlton) se apresuró a dejar claro que no era una posibilidad real para no jugar con las esperanzas de los fans.