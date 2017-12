La familia de George Michael le rinde un sentido tributo en el primer aniversario de su muerte

La familia de George Michael no ha dudado en aprovechar el primer aniversario de la muerte del artista, quien falleció por causas naturales en su casa de Inglaterra el día de Navidad del año pasado, para rendirle un sentido tributo a través de un comunicado en el que, asimismo, ha reflexionado sobre el vacío que les ha dejado a todos su ausencia a lo largo de estos doce meses tan "duros".

"En este año hemos tenido que afrontar una serie de nuevos y difíciles desafíos, especialmente en estas fiestas al escuchar en radios, coches y tiendas canciones como 'Last Christmas' o 'December Song'. Sabiendo que ya no está con nosotros y echándole de menos tanto como lo hacemos. Estas Navidades serán muy duras sin él, pero somos conscientes de que no somos los únicos que seguimos de luto en este aniversario. Sabemos que muchos de vosotros, amigos y fans, sentís la misma tristeza que nosotros", reza un extracto del emotivo texto.

El comunicado, firmado por su padre Jack y sus hermanas Melanie y Yioda y publicado en la página web del fallecido intérprete, también anima a todos los seguidores de George a sacar el máximo partido a estas fiestas tan familiares y, sobre todo, a atesorar la compañía de sus seres queridos y a transmitirles sin limitaciones el amor que sienten por ellos.

"George querría que cada uno de vosotros, todos aquellos que le admiráis y le queréis, emplearais un momento para alzar vuestras copas, disfrutar de su música, pensar en él, y también valorar a todos vuestros familiares y amigos en estas fechas tan señaladas. Todos sabemos que la Navidad no siempre es fácil, que la vida no es perfecta, y que las familias son complicadas. George compartió su música y sus sentimientos con todos nosotros, así que si podéis, aprovechad estas fiestas para decir más 'te quieros' y hacerlo en voz alta", han abogado los más allegados al legendario músico.