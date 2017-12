La controversial campaña publicitaria que protagonizó Cara Delevingne

Cara Delevingne vuelve a ser el centro de atención en las noticias, pero esta vez no se trata de alguno de sus cambios de look, ni sus logros como actriz. Con motivo de las fiestas navideñas, la marca de zapatos Jimmi Choo quizo lanzar un Spot publicitario en el que la modelo camina por las calles de New York en un vestido rojo de lentejuelas y uno de sus nuevos diseños.

Un comercial en el que la marca pensó que era de lo más inocente, terminó siendo un tema de critica por parte de la comunidad feminista, tachando de machista una de las firmas de zapatos más famosas del mundo. En él, Cara Delevingne camina sola en la mitad de la noche, mientras los hombres que se cruzan con ella analizan su cuerpo y la piropean.

Lo que más polémica ha causado, es que la modelo no se ha pronunciado al respecto, ya que ella siempre ha defendido los derechos de la mujer, y se ha declarado abiertamente feminista en numerosas ocaciones.