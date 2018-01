DJ Khaled quiere bajar unos kilitos

El conocido músico y productor DJ Khaled se ha propuesto arrancar 2018 dando un giro radical a su estilo de vida con el objetivo de perder unos kilos y alcanzar su peso saludable, para lo cual ha decidido recurrir a 'Weight Watchers' convirtiéndose así en su nuevo embajador famoso en las redes sociales.



La empresa, conocida por diseñar programas de adelgazamiento, recurre habitualmente a celebridades y estrellas para promocionar sus métodos, siendo la más famosa de todas ellas la presentadora Oprah Winfrey, que además de estilizar su figura también ha conseguido aumentar considerablemente su fortuna personal desde que invirtiera en la compañía haciéndose con un 10% de las participaciones.



Por su parte, DJ Khaled ya ha compartido en sus redes sociales varios vídeos suyos comiendo sano y realizando ejercicio para dejar claro que se toma el desafío muy en serio.



"Ya estoy en modo 2018... estoy muy emocionado de probar esta vida al estilo 'Weight Watchers' con vosotros. Ya he perdido nueve kilos y estoy listo para seguir adelante. Acompañadme en un viaje hacia la grandeza. Lo que más me gusta de todo esto es que se trata de un estilo de vida, y puedo disfrutarlo", ha asegurado el artista en su cuenta de Instagram, consciente de que "mostrar" su aventura resultará mucho más efectivo que limitarse a narrarla.



Una de las principales motivaciones de Khaled para sumarse al sistema de puntos de WW -que enseña a los usuarios a registrar todo lo que comen en una app y cuantificarlo para no sobrepasar la puntuación de consumo asignada para cada día- ha sido su hijo de 15 meses, Asahd, a quien quiere con locura y con quien espera pasar el mayor tiempo posible en un futuro, de ahí que haya comenzado a dar más importancia a su salud.