Iggy Azalea prefiere tener dinero a hijos

A sus 27 años y tras concluir su relación sentimental con el jugador de baloncesto Nick Young debido a las infidelidades del deportista, Iggy Azalea no está pensando precisamente en convertir 2018 en el año de su debut en la maternidad, aunque esta actitud tiene más que ver con su mentalidad a largo plazo que con su situación personal. Y es que cualquier instinto maternal que pueda tener la rapera se esfuma cuando le toca cuidar de algún niño.

"Siempre quiero tener un bebé hasta que paso más de horas con uno y entonces... prefiero tener dinero. No sé, será porque el dinero no se ca*a en los pantalones", aseguró en tono divertido la artista en su cuenta de Twitter.

Antes de que muchos se lanzaran a juzgarla o tildarla de frívola, la artista quiso ofrecer un ejemplo de alguien que se encuentra en el extremo completamente opuesto del espectro para demostrar lo raro que también puede resultar.

"Tengo una amiga (le ahorraré el bochorno y no daré nombres) que no tiene hijos, pero aun así compra ropa y zapatos de bebé cuando salimos de compras. Lleva haciéndolo desde hace años. Una vez estábamos en una tienda para bebés y la dependienta le preguntó qué talla usaba el suyo, y a ella no le gustó nada. Le dijo que era pequeño, y entonces la chica insistió preguntando cuántos meses tenía", reveló divertida la artista, a quien le hace mucha gracia el mal trago por el que pasó su amiga. "A ver, zo**a, no ha venido para que le interrogues acerca de su bebé fantasma. ¿Que si creo que a tu novio le parecerá espeluznante? Pues sí, chica"

Por su parte, la rapera australiana ha reconocido en el pasado que su reticencia ante la maternidad tiene mucho que ver con su certeza de que no es un buen ejemplo para los niños debido a su imagen pública y a las letras explícitas de sus temas.