Camila Cabello quiere mudarse a España en un futuro

Aunque por el momento Camila Cabello solo tiene tiempo para organizar el esperado lanzamiento de su primer disco como solista el próximo mes, de cara a un futuro a la cantante le gustaría tomarse un descanso para viajar al extranjero e incluso para mudarse una temporada a España, un país donde no tendría ningún problema a la hora de desenvolverse gracias al español que aprendió durante la primera parte de su infancia en México y Cuba.

"Quiero poder visitar Italia, y vivir en España unos cuantos años. También quiero ir a Nueva York, y comprar mi propio apartamento, y quiero enamorarme. Quiero poder vivir de verdad. Y en ocasiones lo único que quiero es poder ser una joven más", confiesa en una entrevista a la revista Rolling Stone, en la que reconoce que en la actualidad se siente algo limitada -sino atrapada- por su estatus de estrella. "A veces me gusta olvidar que soy cantante, o conocida. En Los Ángeles me costaba mucho que la gente me viera simplemente como una chica de mi edad; era como si mi vida empezara y acabara en el estudio de grabación".

Respecto a su vida sentimental, a la artista no se la ha relacionado últimamente con ninguna persona en concreto, más allá de los rumores habituales que suelen perseguir a las celebridades de su talla, pese a lo cual ella misma reconoce que siempre tiene en su radar a algún chico especial, independientemente de si al final ese interés se convierte o no en algo más.

"Mi trabajo le pasa factura a las relaciones, a las amistades e incluso a mi salud. Pero siempre hay alguien que me gusta, así soy yo. Resultaría mi aburrido son eso, ¡y una chica tiene que soñar!", bromea.