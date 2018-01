Meghan Trainor eligió su propio anillo de compromiso

Meses antes de que su chico Daryl Sabara le propusiera matrimonio, Meghan Trainor ya había buscado y encontrado el anillo de compromiso perfecto para ella, tras lo cual procedió a informar al actor que esa era la joya con la que siempre había soñado y la única que le gustaría recibir cuando le plantearan la gran pregunta. Aunque su actitud pueda parecer algo extrema, y desde luego capaz de asustar a cualquier pretendiente, la intérprete tuvo la buena suerte de que su pareja se tomara con sentido del humor sus exigencias y las acatara sin rechistar.

"Ese era el gran secreto. Quería que todo fuera perfecto, así que lo hice solo por si acaso. Le comenté: 'Solo para que lo sepas, ese es el anillo que más me gusta', y él me contestó que por favor le dejara sorprenderme. Se tomó su tiempo, pero al final lo consiguió", ha explicado ahora la cantante en declaraciones al portal 'Entertainment Tonight'.

Finalmente, Daryl se puso de rodillas para pedirle a la estrella de la música que se convirtiera en su mujer el pasado 22 de diciembre en un idílico enclave nevado y bajo un túnel de luces navideñas.

"No había sido capaz de dormir en días", recuerda divertida sobre el nerviosismo de su chico. "Fue como un sueño hecho realidad, mejor aún. Era mi cumpleaños, así que pensé que me había organizado una escapada como regalo, pero no, había más".

"Mereció la pena. No me esperaba que fuera a pillarla por sorpresa, resulta muy difícil hacerlo", apunta su futuro marido.

Por ahora, los dos enamorados se tomarán su tiempo para disfrutar a fondo de su compromiso mientras planean con calma su gran día para que todo salga perfecto.

"Tenemos muchos amigos y familia, y estamos pensando en cómo podríamos reunirlos a todos en un mismo lugar; eso va a requerir una cuidadosa planificación", reconoce Meghan.