Jennifer Lopez volverá a ser parte de esta serie

Teniendo en cuenta que la cantante y actriz Jennifer Lopez se ha convertido en los últimos años en uno de los principales reclamos del canal de televisión NBC, para el que protagoniza la serie policíaca 'Shades of Blue' y en cuyo concurso musical 'World of Dance' ejerce como miembro del jurado, resulta hasta cierto punto comprensible que la intérprete vaya a integrarse ahora en el elenco de la resucitada comedia 'Will y Grace', en la que curiosamente ya participó durante su anterior etapa en antena (1998-2006).

Como ha publicado la revista Vanity Fair, en esta ocasión la diva del Bronx hará doblete y dará vida nada menos que a dos personajes que, por otro lado, son bastante conocidos por el gran público: por un lado se pondrá en la piel de sí misma y, por el otro, en la de su álter ego Harlee Santos, protagonista de la mencionada 'Shades of Blue'. Por el momento, ni NBC ni la propia artista han querido ofrecer más detalles sobre los entresijos de esta llamativa reaparición televisiva.

La penúltima vez que Jennifer Lopez hizo acto de presencia en 'Will y Grace' fue en el episodio final de la sexta temporada, en el que fundamentalmente se dedicó a cantar su éxito 'Waiting for Tonight' para animar la boda de los personajes de Karen Walker y Lyle Finster (interpretados por Megan Mullaly y John Cleese, respectivamente), mientras que la última fue consecuentemente en el primer capítulo de la séptima, en el que la artista revelaba un curioso parentesco con el personaje de Rosario Salazar, la asistenta doméstica de la citada Karen.

Este nuevo proyecto interpretativo de la neoyorquina viene a confirmar de alguna manera las declaraciones que, sobre su carácter polifacético, pronunció la semana pasada el hombre que le ha robado el corazón, el exjugador de béisbol Álex Rodríguez, quien no dudó en alabar a su amada por la maestría con la que compagina sus múltiples obligaciones.

"Yo he sido criado por una madre soltera y sé perfectamente lo difícil que resulta ser madre soltera con dos hijos. Ella nos cuida a los tres y aún así tiene dos trabajos. Bueno, en realidad Jennifer tiene 10 trabajos y aun así es la mejor madre que he conocido en la vida", aseguraba el exdeportista a 'Good Morning America'.