Tristes noticias para Ellen DeGeneres

La presentadora Ellen DeGeneres ha revelado este jueves, durante un segmento especialmente emotivo de su popular programa, que su padre Elliot ha fallecido a los 92 años.

"Antes de que hagamos un descanso, hay algo más de lo que me gustaría hablar. Sé que ayer mencioné, mientras hablaba de los desprendimientos de tierra que han sucedido en mi comunidad de Montecito, que me han dejado destrozada, que estaban sucediendo muchas cosas en mi vida. Además de todo eso, también perdí a mi padre esta semana", explicó la estrella televisiva a su público, como se muestra en un vídeo que ya ha sido compartido en su perfil de Twitter.

A continuación, Ellen procedió a rendir tributo a su querido progenitor, aplaudiendo su valor para afrontar todos y cada unos de los años de los que disfrutó fiel a sus valores personales y sin perder nunca la sonrisa.

"Ese es mi padre, Elliot. Y esa soy yo cuando tenía... la verdad es que no sé qué edad tenía ahí, pero sí me acuerdo de esa foto. Él tenía 92 años, había disfrutado de una vida buena y larga, y la vivió tal y como quiso. Durante toda su vida fue un devoto de la ciencia cristiana, nunca recurrió a la medicina ni acudió al doctor. Yo nunca me he puesto una vacuna. Nunca utilizamos la medicina mientras era pequeña, y lo cierto es que ha vivido hasta los 92 años", comentó con admiración, antes de pasar a alabar el sentido del humor de su progenitor que, en su opinión, han heredado tanto su hermano como ella.

"Estaba muy orgulloso de mí. Le encantaba este programa y era un hombre muy amable, muy respetuoso con los demás. No había ni una pizca de crítica hacia los otros en su cuerpo"

También a través su perfil de la red social, Ellen comentó que la muerte de su padre no había sido una sorpresa para la familia, ya que se esperaba desde hacia tiempo, y que ella había podido al menos despedirse de él.