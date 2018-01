La versión original, con los cantantes brasileños Anitta y Pabllo Vittar, ha sido reproducida más de 800 millones de veces (incluyendo a Youtube) desde su lanzamiento, el EP sorpresa de Major Lazer titulado Know No Better.

Know No Better continúa recibiendo la aclamación generalizada de la crítica. Ampliando el sonido global del grupo, toma su inspiración de sus viajes a Pakistán, Cuba, Sudamérica, África y más, mientras rinde homenaje a sus raíces caribeñas. Know No Better incluye apariciones de Camila Cabello, Travis Scott, Quavo, J Balvin, Sean Paul, Machel Montano, Busy Signal, Konshens, Nasty C, Ice Prince, Patoranking, Jidenna y más, así como el trabajo de producción de personajes de la talla de Jr . Blender, Boaz van de Beatz, King Henry y DJ Maphorisa.

Major Lazer Estrena “En La Cara”

El documental Give Me Future de Major Lazer, filmado en su histórico espectáculo de 400,000 personas en La Habana, Cuba, en marzo de 2016, ya está disponible en iTunes después de un lanzamiento exclusivo a través de Apple Music. La película debutó en el Festival Sundance de este año con excelentes críticas.