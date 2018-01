The Weeknd ya no quiere trabajar con H&M tras ver una publicación "Racista"

El cantante The Weeknd encendió las redes tras ver una publicación de la marca sueca con la que trabajaba H&M donde subieron una foto de un niño afroamericano en la cual promocionaban uno de sus "Hoodies".

Pero lo que causo la furia de The Weeknd fue que la prenda tenía una frase que decía "The coolest monkey in the jungle" -El mono más cool de la selva-.

"Me levanté esta mañana en ‘shock’ y avergonzado con esta foto" dijo The Weeknd en su cuenta de Twitter

Luego del alboroto que causo la foto, H&M decidió eliminar la imagen de todas sus redes y ofrecer disculpas a todas las personas que les incomodó la publicación