El nuevo romance de Nick Jonas

Cada mes que pasa al cantante Nick Jonas parece atribuírsele un nuevo romance, en esta ocasión con una de las actrices de la popular serie 'El cuento de la criada'. El antiguo componente de los Jonas Brothers fue visto el pasado jueves por la noche paseando por Santa Monica (California) con Madeline Brewer, conocida por dar vida al torturado personaje de Janine en la adaptación de la novela de Margaret Atwood.

Los dos artistas han coincidido en varios eventos a lo largo de las últimas semanas: primero en la ceremonia de los Globos de Oro el pasado domingo y, el jueves, en la entrega de los Critic's Choice Awards, aunque en las dos ocasiones llegaron y se marcharon de la gala por separado, y tampoco hay constancia de que se reunieran en alguna de las fiestas posteriores organizadas tras los dos saraos.

En el caso de Madeline, que tiene la misma edad que la famosa estrella juvenil -25 años-, es principalmente conocida por su papel junto a Elisabeth Moss, aunque anteriormente también ha participado en series como 'Orange Is the New Black' o 'Hemlock Grove'.

Por su parte, a finales del año pasado a Nick se le relacionaba con la modelo Georgia Fowler después de que ambos se mostraran muy acaramelados en la fiesta de compromiso del hermano de él, Joe Jonas, con la actriz Sophie Turner. Sin embargo, lo cierto es que al joven no se le conoce pareja oficial desde su ruptura con Olivia Culpo, por mucho que en su momento se hablara acerca de supuesto romance con Kate Hudson.