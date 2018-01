Luto para el mundo de la música por fallecimiento de Dolores O'riordan Cantante de 'The Cramberries'.

Con tan solo 46 años la cantante del grupo The cranberries fue encontrada sin vida, según informes la familia se encuentra muy conmovida y espera que se respete el duelo.

Recordemos que la banda de formó en el año de 1989 y se hizo famosa con su álbum debut llamado “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? De donde conocimos grandes éxitos como “Linger” y “Dreams” que la llevo a ser uno de los exponentes más grandes del rock.