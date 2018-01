Rita Ora quiere que sus padres estén orgullosos de su carrera musical

Además de contentar a todos aquellos fans que llevan esperando algo más de un lustro al lanzamiento de su segundo trabajo discográfico, un álbum que debería haber sido editado en 2015 pero que sufrió múltiples retrasos de diversa consideración, la cantante Rita Ora espera que su próximo disco, el cual llegará finalmente a las tiendas esta primavera, también sirva para terminar de convencer a sus padres de que tomó la decisión correcta cuando -en contra de su voluntad- se animó a probar suerte en el competitivo mundo de la música.

"Cuando dejé el colegio tenía muy claro que quería cultivar mi pasión por la música y tratar de ganarme la vida con ello. Pero mis padres, que son gente muy culta y con una gran educación, afrontaron la situación con mucho miedo porque no veían con buenos ojos que su hija quisiera ser cantante. Mis padres trabajaron muy duro para que pudiera entrar en esa escuela, así que espero estar compensándoles ahora por ello", ha confesado la intérprete al diario South China Morning Post.

Sobre el esperado sucesor de su exitoso disco debut 'Ora' (2012), del cual ya se ha publicado sencillos tales como 'Your Song' y 'Anywhere', la vocalista de origen kosovar se ha limitado a revelar que se trata de la colección de canciones más "personal" que ha lanzado hasta la fecha, aunque no ha querido precisar si narrará en algunas de ellas el tortuoso final de su relación sentimental con Calvin Harris -quien produjo la mayor parte de los temas del disco que iba a publicar en 2015 y posteriormente prohibió que los utilizara- o los problemas que tuvo con su anterior sello discográfico y que, una vez más, retrasaron su regreso a la escena musical.

"He escrito mucho sobre el camino que he seguido en todos estos años y sobre la gente que me ha ayudado a llegar donde lo he hecho. Estoy muy orgullosa de poder compartir mi historia y de sentirme finalmente libre a través de mi música", ha manifestado.