El lanzamiento que ya cuenta con más de un millón 800 mil visitas en su canal de YouTube. El sencillo fue promocionado en un cartel publicitario ubicado en Times Square, en pleno centro de Nueva York, con la premisa “How many likes is my life worth?" lo que traducido diría algo como: “¿Cuántos ‘me gusta’ vale mi vida?”.

Sin perder su sonido característico el grupo neoyorkino hace referencia a la situación que vive el mundo y los habitantes que viven del narcisismo y la barrera que existe entre cada una de las personas que ven un “Niño enfermo” canción previa al lanzamiento de un disco que todavía se rumora.

The Chainsmokers lanza su nueva canción

Cabe resaltar que el dúo de productores en 2017 fue nombrado por la revista Forbes entre los Djs, como los terceros mejores pagados del mundo llegando una suma cercana a los 38 millones de dólares.