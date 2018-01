Steven Spielberg tuvo que lidiar con un caso de acoso sexual en su propia compañía

El oscarizado Steven Spielberg no ha tenido reparo alguno a la hora de revelar que, hace ya varios años, tuvo que lidiar personalmente con un caso de acoso sexual que se estaba produciendo en el seno de su propia compañía, un incidente que se saldó con el despido fulminante del agresor y que, además, llevó al cineasta a reforzar su convicción de que sus sociedades estaban mejor gestionadas con mujeres al frente de sus principales puestos directivos.

"Hace unos años se nos informó de una situación de comportamientos inapropiados en mi propia compañía, y lo afrontamos rápidamente despidiendo a la persona responsable de tales actos. La verdad es que siempre he tenido empresas pequeñas con no más de 70 empleados, y siempre he pensado que lo más conveniente es que estuvieran dirigidas por mujeres", ha revelado al diario The Guardian, antes de insistir en lo efectivo de su estrategia para combatir dinámicas de sometimiento y dominio en las relaciones laborales.