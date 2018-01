Helen Mirren y Liam Neeson rememoran su romance de hace tres décadas

Aunque Chris Martin y Gwyneth Paltrow fueron los que acuñaron el término 'separación consciente' para definir su divorcio marcado por la mayor cordialidad, eso de las exparejas bienavenidas no es un invento nuevo. Para muestra, solo hay que recurrir a los actores Helen Mirren y Liam Neeson, quienes tras mantener un romance en la década de los 80 -antes de que él se convirtiera en una de las estrellas más famosas del cine de acción- siguieron refiriéndose a su tiempo juntos con un gran cariño mucho tiempo después de su ruptura.

Pero no ha sido hasta ahora, 33 años más tarde, cuando se ha producido su reencuentro frente a las cámaras durante el que han demostrado que la química que desplegaron en el filme 'Excalibur' y su aprecio mutuo sigue vigente a día de hoy. A lo largo de su participación en el programa 'The Graham Norton Show', la británica aprovechó para matizar que lo suyo no fue un romance cualquiera, sino una relación completamente consolidada.

"No salimos solo juntos, vivimos juntos durante cuatro años. En aquel momento era algo muy serio. ¡Qué suerte la mía!", bromeó.