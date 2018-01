Peter Dinklage acepta que ha llegado el final de 'Juego de tronos

Como uno de los pocos actores que ha 'sobrevivido' para protagonizar la octava y última temporada de 'Juego de tronos', Peter Dinklage está convencido de que los responsables de la serie ya han exprimido todas sus posibilidades y de que, por tanto, solo queda cerrarla con un final por todo lo alto, sin importar lo mucho que él y el resto de sus compañeros vayan a echar de menos al resto del equipo... o sus jugosos salarios.

"Ha llegado la hora, y no me refiero solo para nosotros a nivel personal, también para la historia. Es el momento perfecto para terminarla", asegura sin un ápice de duda el premiado intérprete en conversación con la revista Variety. "En ocasiones las series permanecen en antena un poco más de la cuenta, alargando las cosas; pero es cierto que cuando llega el momento de seguir adelante resulta algo agridulce. Esa es la parte triste de nuestro negocio, porque acabas coincidiendo con un montón de personas maravillosas durante breves períodos de tiempo, y luego te toca pasar página y siempre resulta descorazonador, sobre todo cuando has compartido más de un par de meses con esa misma gente".

Pese a su pragmatismo y su preocupación por no estropear el legado de 'Juego de tronos' en el último momento, Dinklage también se ha dejado contagiar por la nostalgia durante sus últimas semanas en el set de rodaje, especialmente ahora que se encuentra en mitad de la grabación de los últimos episodios.

"Es la última temporada, y una muy larga, así que nos estamos tomando nuestro tiempo", asegura para justificarse de alguna forma.

En el caso de las estrellas más jóvenes del elenco, como Maisie Williams y Sophie Turner -Arya y Sansa Stark respectivamente-, ambas coinciden en que están experimentando sentimientos encontrados ante el final de la serie que les ha dado la fama, al debatirse entre el orgullo por haber formado parte de todo un fenómeno televisivo y la inseguridad al quedarse sin trabajo por primera vez en sus cortas vidas laborales