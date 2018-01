La contundente razón por la que Demi Lovato abandona las dietas

Demi Lovato es de por sí una de las artistas más transparentes con sus fans en lo que a su vida privada se refiere y es que la artista no ha ocultado los problemas de alimentacón que ha tenido a lo largo de su vida y cómo ha podido salir adelante,

La cantante ahora cuenta cómo en algunos momentos sintió que recaía, como por ejemplo semanas posteriores a la ruptura que tuvo con el actor Wilmer Valderrama.

"Cuando estaba en una relación con Wilmer pasé tres años sin purgarme y, cuando terminamos, esa fue una de las primeras cosas que hice"... "Mientras menos tenga que pensar en comida, es más fácil tener una vida normal, y no quiero decepcionar a nadie, así que cuando tengo momentos en los que me resbalo, me siento muy avergonzada. Lo que inició la recaída fue extrañar a Wilmer. Cuando me siento sola, mi corazón siente hambre y termino comiendo todo". expresó.

Ahora también ha revelado que a la par con el ejercicio que la mantiene activa y saludable, Demi ahora ha decidido dejar las dietas, así lo reveló en un trino de hace algunos días en el que es contundente sobre su razón de no negarse a los placeres de la comida.

"Ya no me negaré gustos (en moderación) y no voy a mentir, he ganado algunos kilos desde que dejé de hacer dieta PERO he dejado a un lado el estrés crónico de lo que como porque no quiero darle ese ejemplo a mis fans", dijo. "Ya no me avergonzaré a mí misma por la comida", dijo la intérprete.