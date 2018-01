¿Hilary Duff está embarazada?

La actriz y cantante Hilary Duff es la única culpable de provocar, durante solo unas horas, una auténtica revolución en su perfil de Instagram al hacer creer a muchos de sus seguidores que estaba esperando su segundo retoño al publicar un vídeo en la sección de Stories en el que aparecía luciendo un abultado vientre mientras promocionaba su nueva línea de gafas de sol.

Aunque de haber sido cierto, esa buena noticia supondría que la familia Duff iba a dar la bienvenida a dos nuevos miembros este año (la hermana mayor de la artista anunció su embarazo hace unas semanas), finalmente ella misma se ha encargado de revelar que los cambios en su figura respondían a las exigencias del guion de su último proyecto y se habían logrado gracias a la magia de las prótesis.

"No estoy realmente embarazada chicos... solo estoy rodando una nueva película"

Aclaró, pero solo después de conseguir que la grabación en la que promocionaba sus diseños recibiera un sinfín de visitas.

Para ser justos, en el vídeo en cuestión que desató los rumores Hilary aparecía con una barriga propia del último trimestre de gestación, lo que chocaba con la esbelta silueta que mostraba en sus últimas apariciones públicas hace tan solo unas semanas.

My dude Una publicación compartida de Hilary Duff (@hilaryduff) el Ene 18, 2018 at 7:24 PST

Por otra parte, también parecía poco probable que se hubiera animado a repetir experiencia en la maternidad ahora que su carrera interpretativa ha experimentado un renacer gracias a la popularidad de la serie 'Younger', especialmente después de que el nacimiento de su hijo Lucas (fruto de su ya extinto matrimonio con Mike Comrie) cuando ella tenía 25 años provocara que la 'encasillaran' a nivel profesional.

"Creo que a mí se me juzgó mucho por haber tenido un bebé demasiado pronto, y por casarme también siendo muy joven, y ahora me han encasillado porque únicamente me ven como una 'mamá'. Pero resulta que a las mujeres de esta industria que deciden no tener hijos también las juzgan", se quejaba vehemente a su paso por el programa 'The Talk'.