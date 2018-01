El vergonzoso momento y nada sexy que vivió Jamie Dornan en "50 sombras de Grey"

Jamie Dornan (Christian Grey), sin duda arranca más de un suspiro en cada una de sus apariciones en esta cinta y es que para muchas se ha convertido en todo un sex symbol.

Sin embargo para el reconocido actor la fama y esa "etiqueta" de galán no siempre es algo positivo, para la muestra una de las escenas que grabó para la cinta, en donde muchos factores se unieron para hacerlo pasar un momento penoso.

En entrevista para el programa "The Graham Norton" el intérprete reveló que una escena de la cinta "50 sombras de Grey" no se sintió tan agusto a pesar que le dijeron que tendría que salir muy sexy:

"En una escena tengo que salir del mar de una manera sexy como si fuera James Bond. Fue horrible", declaró agregando que factores externos le hicieron pasar un instante vergonzoso.

"A pesar de que el equipo puso vallas para intentar disuadir a los curiosos, había decenas de fans viéndonos en bañador a Dakota y a mí. La playa no tenía arena, sino piedrecitas, así que no podía caminar bien por la orilla"..."El equipo trató de poner una plataforma, pero tampoco funcionó, así que al final me puse unas sandalias de goma", algo que para nada se ve sexy.

No obstante el galán pudo salir adelante con la escena que sí dejó derretidas a muchas.