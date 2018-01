Justin Timberlake presenta el video oficial de "Say Something" junto a Chris Stapleton

Justin Timberlake ha estrenado el video de su más reciente canción "Say Something" el tercer corte que anticipa el esperado nuevo álbum del cantante llamado "Man Of The Woods".

Este sencillo cuenta con la participación especial del cantante, compositor y guitarrista estadounidense Chris Stapleton. Los sonidos country de la canción traen además dentro de ella una riqueza musical que se puede evidenciar en un coro de 60 personas que también hacen parte de ella.

El video fue grabado en directo mientras los dos intérpretes caminan por el Bradbury Building, en Los Ángeles.

El álbum de Timberlake llegará este 2 de febrero, días anteriores a la esperada presentación de medio tiempo que tendrá el artista en el Super Bowl.