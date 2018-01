Los lujosos obsequios que llevan las bolsas que se entregan en los Premios Grammy

Los asistentes a los Premios Grammy sin duda son privilegiados, pues además de presenciar los mejores shows musicales del año, se llevan una famosa bolsa conmemorativa que está repleta de lujosos regalos para su casa.

Así como en los Premios Oscar se dan las famosas 'goodie bags', en los Grammy's la compañía de marketing Distinctive Assets, entrega a los invitados una bolsa que tiene un valor aproximado de 30 mil dólares.Esto incluye el codiciado presente que se entregó por ejemplo este año, según informó Harper's Bazaar, celebrando los 60 años de los famosos reconocimientos:

* Seis muestras de perfume inspiradas en canciones como “Like a Virgin”, “Bésame mucho”, “Sexual Healing”, entre otras.

* Pintalabios que cambian de color de Blush & Whimsy.

* Productos de Bulletproof Coffee.

* Esmalte de uñas de Emilie Heathe

* Tratamiento de rejuvenecimiento

* Una mascarilla de CarboxTherapy de Lumisque.

* Una semana en el Golden Door spa en California

* Un tratamiento de aceite de argán para el pelo de Crème of Nature.

* Tratamiento anti edad de Evolved Science.

* Suplementos para perder peso de Hydroxycut Organic.

* Un set de pestañas de Incepcion of Beauty.

* Un entrenamiento en familia en Le Petit Cirque.

* Un masajeador de contorno de ojos recargable de Naipo.

* Tratamiento facial de limpieza One-Step Facial Cleanser y Ultimate Miracle Worker eye treatment de Philosoph.

* Tratamiento rejuvenecedor de la piel de Nurse Gigi.

* Una camiseta de Hapiest Tee.

* Un cinturón de dieta por luz de Korean company LumiDiet.

* Bolsos personalizados de Carrie’d NYC.

* Un año de suministro de crema hidratante y base de maquillaje oxygenating foundation and moisturiser de Oxygenetics.

* Productos de aseo de Old Spice Red.

* Una camiseta “Live Uncaged” de Cotton Canary.

* Un Frey Clothing Care Kit.

* Tratamiento de pelo y limpieza facial de Shea Moisture.

should i edit? Una publicación compartida por 🐝👑BEYHIVE👑🐝 (@beyoncebsr) el Ene 29, 2018 at 12:20 PST

* Jabón de sal marina de from Salt & Stone Soap Company.

* Una bolsa “chico” de The Gentle Barn. Joyería de The Giving Keys.

* Una caja “wellness” de The Lucky Box Club, entre otros productos de belleza.

También se obsequian:

* Una suscripción en Book of the Month club.

* Un dispositivo para la limpieza de oídos de Clear Ear.

* El libro de cocina Cook Yourself Happy: The Danish Way.

* Una tarjeta regalo para Fireman Hospitality Group restaurants en Nueva York.

* Un juego de música de DropMix, para remezclar canciones.

* Un dispositivo de lectura para el móvil de Go Beyond Here.

* Un año de suministro de Healing Saint Luminosity de Dr. Jane 360.

* Una clase privada de cócteles en Liquor Lab en Nueva York.

* Una tableta de chocolate de Mraz Family Farms, de la familia de Jason Mraz.

* Una edición especial de la revista People.

* Un inhalador de vapor portatil

* Snacks de Nothing But the Fruit (NBTF).

* Sangría de arándanos y arándanos secos de Oceans Spray.

* Barras de proteínas de RxBar.

* Una sesión profesional de 90 minutos de telepronter en Sena-Series Media Training.

* Suplementos nutricionales para proteger el oído de Soundbites.

* Un dispensador de comida de animales por wifi de Shop Modern Innovations.

* Una botella de Southern Wicked Lemonade Moonshine, y muestras con nuevos sabores.

* Una tarjeta regalo de 100 dólares en Uber Eats.

* Botes de mantequilla de cacahuete de quinoa de Unreal Snacks Buy.

* Un M1 by MTG for McLEAR, un anillo inteligente para pagar.

* Un transporte VIP en el aeropuerto de Alpha Priority Worldwide

* Joyería personalizada de Grosse Japan.

* Productos para alinear los dientes desde casa de Smile Direct Club.

* Gafas de sol con tecnoloía Polaroid

* Una guitarra acustica personalizada del grupo anti-tabaco, Epiphonr y la marca Gibson de guitarras.

* Un spinner de WowWee.

¡No se llevan nadita!