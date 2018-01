Cabe recordar que su presentación en la ceremonia no fue la más deslumbrante de los Grammy, sin embargo un día después de la gala hace publicó el video clip de “Wild hearts can't be broken” con el aparece con su hija Willow.

La artista de 38 años quien hace parte de embajadores de UNICEF hizo pública su donación y hace un llamado para que las personas apoyen con un aporte a UNICEF para apoyar a niños y niñas de todo el mundo.

Pink estrenó el video de su canción “Wild hearts can´t be broken”

Pink estará presente en la celebración del Super Bowl 52 que se efectuará en Minneapolis y será la artista quien cantará el himno de los Estados Unidos el 4 de febrero.